سوريا تسجل 20 هزة أرضية خلال 24 ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 20 هزة أرضية بدرجات متفاوتة أقصاها 5.5 درجة على مقياس ريختر، حسب ما أعلن المركز الوطني للزلازل، اليوم السبت.

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وذكر المركز، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن الهزات المسجلة توزعت على 11 هزة في لواء إسكندرون تراوحت شداتها بين 1.6 و3.0 درجات على مقياس ريختر، و4 هزات في تركيا، منها واحدة

على الحدود السورية التركية تراوحت شدتها بين 2.5 و3.2 درجة.

وأضاف المركز إن المحطات سجلت أيضًا 4 هزات في البحر المتوسط تراوحت شدتها بين 2.1 و5.5 درجة، إضافة إلى هزة غرب حمص بـ 30 كيلومتراً شدتها 3.2 درجة على مقياس ريختر.

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