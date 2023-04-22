تحطم طائرة مسيرة للتحالف في جنوب كركوك بالعراق

ياسر رشاد - القاهرة - تحطمت طائرة بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، بعد تعرضها لعطل ميكانيكي في كركوك شمال العراق، اليوم السبت.

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وعلى الفور أمنت قوى الأمن الداخلي العراقية موقع التحطم، بينما قام عناصر خدمة التحالف بتطهير المنطقة بتفجير محكم، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للبنية التحتية المدنية، وفق ما أعلن التحالف في بيان.

ولفت التحالف إلى أن الطائرة التي تحطمت كانت تقدم الدعم المباشر

للقوات العراقية.

وأضاف في بيانه أن "الطائرات بدون طيار التابعة للتحالف توفر قدرات استخباراتية ومراقبة واستطلاع حيوية لقوات الأمن، ما يتيح عمليات هزيمة تنظيم "داعش" في جميع أنحاء المنطقة"، مضيفا أن "قوة المهام المشتركة تقدم المشورة وتساعد وتمكن القوات الشريكة في العراق وسوريا من ضمان الهزيمة الدائمة لداعش".

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