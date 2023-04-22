روسيا تُعلن سيطرتها على أحياء جديدة والقضاء على 255 جندياً أوكرانياً

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، سيطرة قواتها على ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت) والقضاء على أكثر من 255 جنديا أوكرانيا خلال الساعات الـ24 الماضية.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، الذي أضاف أن القوات المحمولة جوا قدمت دعما للفصائل الهجومية في عملياتها في أرتيوموفسك، بينما قامت الطائرات الحربية بـ 6 طلعات جوية في المنطقة ونفذت قوات المدفعية 62 مهمة نارية هناك، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وذكر التقرير أن عدد القتلى بين العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة على هذا المحور بلغ نحو 255 خلال يوم.

وأكدت وزارة الدفاع تصفية 60 جنديا للعدو على محور كوبيانسك، ونحو 65 جنديا على محور كراسني ليمان، و20 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، إضافة إلى 25 جنديا آخرين على محور خيرسون.

وتم تحييد 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية على المحاور المذكورة خلال يوم كما أصيبت 97 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 136 منطقة.

ودمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للواء الآلي 67 الأوكراني في منطقة خاركوف، مستودع ذخيرة للواء الهجوم 95 المحمول جوا قرب من قرية سيريبريانكا في دونيتسك، ومستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية قرب بلدة كونستانتينوفكا في دونيتسك أيضا.

كما تم اعتراض 10 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS و"أوراغان" وإسقاط 5 طائرات بدون طيار أوكرانية.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية عن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة تدمير 411 طائرة، و228 مروحية، و3787 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8787 دبابة مدرعة أخرى، و1092 راجمة صواريخ، و4638 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و9668 مركبة عسكرية خاصة.

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