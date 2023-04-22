العراق.. قوات الأمن تحبط مخططًا إرهابيًا لاستهداف الأسواق في كركوك

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، في إحباط أحد المخططات الإرهابية التي تستهدف مناطق عدة في البلاد، حسب ما أعلن جهاز الأمن الوطني في العراق.

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وذكر الجهاز، في بيان له، أنه “بعملية نوعية وجهد ميداني واستخباري تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة كركوك بالتنسيق مع قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة وقيادة شرطة المحافظة من الإطاحة باثنين من عناصر داعش الإرهابي، أحدهما عنصر بارز يكنى بـ (أبو دجانة)”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأضاف البيان “عملية الاعتقال جرت وفقا لمذكرات قضائية بعد أقل من ساعات على استهدافهما نقطة للشرطة المحلية في المحافظة”.

واستطرد: “وأثناء سير التحقيق اعترف

الإرهابيان بأنهما كانا يعتزمان استهداف المواطنين والأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة من المحافظة خلال الأيام المقبلة بهدف زعزعة الأمن وخلق حالة من الرعب والفوضى عبر سلسلة تفجيرات في الأسواق العامة المكتظة بالمواطنين، لكن يقظة وهمة أبطال جهازنا أحبطت تلك المخططات الإرهابية”.

وأشار البيان إلى أنه تبين أن المكنى “أبو دجانة” والذي جدد مؤخراً البيعة لعصابات داعش، سبق وأن قام بتفجير عبوة ناسفة استهدفت دوريات الشرطة.

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