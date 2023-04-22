الجيش الصومالي يُعلن وفاة 21 شخصًا في معارك مع حركة الشباب

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الصومالي، اليوم السبت، وفاة ما لا يقل عن 18 عنصرا من من مقاتلي حركة الشباب الإرهابية أثناء محاولتهم شن هجوم على منطقة نائية من البلاد.

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قال اللواء محمد أحمد تاريديشو لوكالة "أسوشييتد برس" إن ثلاثة مدنيين على الأقل وصفوا بأنهم "شيوخ تقليديون" لقوا حتفهم في القتال بالقرب من بلدة ماساغاواي، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وتقع ماساغاواي في المنطقة الوسطى من غالغادود وتأوي قاعدة عسكرية.

وقال يوسف شيخ، وهو أحد المقيمين في المنطقة، لوكالة "أسوشييتد برس" إن مسلحين اجتاحوا القاعدة وصادروا أسلحة وأحرقوا عربات قتال خلال الهجوم.

وأضاف: "كان الوقت مبكراً في الصباح،

وسيطرت (حركة الشباب) على البلدة بالكامل، بما في ذلك القاعدة العسكرية، وأجبرت القوات الحكومية على الخروج من البلدة". وأكد أن عدة أشخاص قتلوا في الهجوم وفُقد آخرون.

وتعارض حركة الشباب التي تربطها صلات بالقاعدة الحكومة الاتحادية الصومالية في العاصمة مقديشو. وكثفت الجماعة هجماتها على قواعد عسكرية في الأشهر الأخيرة بعد أن فقدت السيطرة على أراض في المناطق الريفية لصالح القوات الحكومية.

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