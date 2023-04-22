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معارك ضارية بأسلحة ثقيلة وسط الخرطوم في السودان

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بغداد - ياسين صفوان - وتشهد المدينة أيضاً اشتباكات بالأسلحة الثقيلة وتحليق للطائرات حول القصر الرئاسي ومبنى القيادة العامة ومطار الخرطوم.

وكانت تقارير إعلامية أفادت، صباح اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات وإطلاق نار بالخرطوم رغم الهدنة المعلنة من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لمدة 3 أيام، لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر، وانسياب الخدمات الإنسانية.

ويشهد السودان منذ أيام، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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