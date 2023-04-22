شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة الحوار الوطنى تحدد أولوية الحديث بجلسات المناقشات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس الأمناء، محددات انعقاد الجلسات وأوجه إدارة المناقشات، وصولا لمراحل صياغة مخرجات اللجان.

وأكدت لائحة سير الإجراءات بجلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، أن جلسات اللجان الفرعية تكون علنية بحضور مندوبى الصحافة والإعلام ما لم يقرر مجلس الأمناء غير ذلك.

كما نصت على أنه يجوز عقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين، حيث نصت المادة 21 من اللائحة على أنه يُحدد مقرر الجلسة الحد الأقصى لوقت المتكلم، وعلى المتكلم الالتزام بالوقت المحدد له، ويراعي المقرر دائمًا العدالة في توزيع وترتيب المشاركات بما يخدم صالح النقاش، وأنه يجوز أن يُعقد أكثر من جلسة واحدة لذات الموضوع إذا اقتضت طبيعة المناقشة ذلك أو تطلب ذلك عدد المتكلمين.

ونصت المادة 22 من اللائحة :"تكون أولوية الكلام في غير جلسات الاستماع للحاضرين من أعضاء مجلس الأمناء ثم لمقدمي المقترحات ثم للمدعوين للكلام من الخبراء والشخصيات العامة والمواطنين، وذلك كله حسب ترتيب تقديم طلب كل منهم أو بحسب الترتيب الأبجدي وفقًا لما يُقرره مجلس الأمناء، مع مراعاة صالح المناقشة والتنوع بقدر الإمكان والتوازن المطلوب.