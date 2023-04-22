الكويت تشكر السعودية على إجلاء مواطنيها العالقين في السودان

وأشار إلى وصول كافة المواطنين الراغبين بالعودة للبلاد إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة سالمين، وأنه جار العمل حالياً على تأمين نقلهم إلى الكويت.
وتقدم وزير الخارجية بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لسلطات المملكة العربية السعودية الشقيقة على التنسيق وتوفير كافة التسهيلات التي قدمتها لنقل وإجلاء المواطنين إلى مدينة جدة.
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