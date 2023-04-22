السودان.. حميدتي يتعهد بالوقف الكامل لإطلاق النار

ياسر رشاد - القاهرة - بحث قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، مع وزيرة الخارجية الفرنسية، "كاثرين لوكونا"، التطورات الأخيرة في الخرطوم، وذلك خلال اتصال هاتفي بينهما.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال دقلو عبر "فيسبوك"، إنه بحث مع لوكونا أسباب تفاقم الأوضاع في السودان، وكيفية استغلال الهُدنة المُعلنة لفتح الممرات الإنسانية، بهدف تسهيل حركة المواطنين، وتمكين جميع الدول من إجلاء مواطنيها ورعاياها إلى أماكن آمنة.

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وأضاف: "نحن مُلتزمون بالوقف الكامل لإطلاق النار خلال فترة الهُدنة، ونُؤكد احترامنا للقانون الدولي والإنساني،

وكافة حقوق المدنيين".

واختتم بتوجيه الشُكر لوزيرة الخارجية الفرنسية، على النقاش "البناء" الذي أجرياه، والذي سيكون له الأثر الكبير على سير الأوضاع في السودان.

وفي وقت سابق، علق قائد قوات الدعم السريع السودانية، "محمد حمدان دقلو"، على الأحداث الجارية في الخرطوم، قائلاً إن "القتال مع الجيش السوداني لن ينتهي إلا باستلام جميع المقار العسكرية"، مُؤكدًا أن هذه الأحداث ستُؤدي إلى حل سلمي.