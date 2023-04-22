قصف أوكراني يُسبب أضرارًا هائلة لإحدى المدارس

ياسر رشاد - القاهرة - استهدف "قصف أوكراني" مبنى مدرسة في منطقة كيروفسك، مما أسفر عن أضرار هائلة، حسبما أفاد عُمدة مدينة دونيتسك "أليكسي كوليمزين".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، كتب كوليمزين، عبر "تلجرام"، "تضرر زجاج وواجهة المبنى المُخصص لتعليم الصفوف الابتدائية، في المدرسة رقم 91، في شارع بيريوزوفا مقاطعة كيروفسك، نتيجة القصف الأوكراني المُباشر على مبنى المدرسة".

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن فصائل هجومية روسية حررت ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من

مدينة أرتيوموفسك (باخموت) على محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

وذكر التقرير اليومي لوزارة الدفاع الروسية، أن عدد القتلى بين العسكريين الأوكرانيين والمُرتزقة على هذا المحور بلغ نحو 255 خلال يوم.

وفي وقت سابق، أفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية الحدودية مع أوكرانيا، رومان ستاروفويت، بأن القوات الأوكرانية استهدفت بلدية ريلسكي التابعة للمقاطعة أكثر من 20 مرة.