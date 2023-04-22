روسيا تدعو أوكرانيا للرأفة بحياة جُنودها

ياسر رشاد - القاهرة - دعت "روسيا" نظيرتها أوكرانيا إلى الرأفة بحياة جُنودها "كي لا يقتلوا بعشرات الآلاف على أيدي القوات الروسية"، مُطالبة بمنحهم فُرصة الحياة وعدم زجهم في القتال، حسبما أفاد قائد قوات "فاغنر" الروسية يفغيني بريغوجين.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال بريغوجين: "امنحوهم فُرصة الحياة، ولا تقتلوا الآلاف وعشرات الآلاف من الأوكرانيين بأيدينا".

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وأضاف: "في مدينتي تشاسوف يار وقسطنطينوفكا، بدأت تحدث حالات تمرد بين العسكريين الأوكرانيين حيث يلقون أسلحتهم، ويُغادرون".

وفي وقت سابق، أفاد عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيا، فلاديمير روغوف، بارتفاع وتيرة التحاق جنود

القوات الأوكرانية بالقوات الروسية في المقاطعة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، تحرير ثلاثة أحياء جديدة في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وأن قوات كييف لم تعد تُسيطر على أكثر من 10% من المدينة الاستراتيجية.

واقتحمت دبابة روسية شبكة خنادق لقوات كييف في منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، وبثت الرعب في الجنود الأوكرانيين المتخندقين هناك الذين فروا أمامها تاركين موقعهم.