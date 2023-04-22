أمريكا تسعى لإفساد حفل تحميل وقود محطة أكويو

ياسر رشاد - القاهرة - تسعى "الولايات المتحدة الأمريكية" بإعلانها عن "عدم جواز المس بتكنولوجياتها " في محطة زابوروجيا، لإفساد حفل تحميل وقود محطة أكويو الكهروذرية التركية، التي يُجري بناؤها بمشاركة روسية، هكذا صرح مستشار مدير موسسة "روس إنيرغو آتوم" الروسية "رينات كارتشا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، أكد كارتشا، أن تصرفات واشنطن هذه ليست إلا عبارة عن مرحلة جديدة في الضغط النفسي على طاقم العاملين في محطة زابوروجيا الكهروذرية.

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وقال كارتشا: "هناك لحظة أخرى، إنها مُهمة للغاية، ننتظرها في 27 أبريل في تركيا، عندما يتم تسليم الوقود النووي (إلى محطة الطاقة النووية أكويو التي يتم بناؤها بمشاركة روسيا)، يُحاول البعض طبعًا إفساد هذه الفعالية عن طريق اللعب بأعصابنا".

وشدد المستشار على أن روسيا لاعب كبير للغاية في سوق بناء المحطات الكهروذرية في

العالم، والتصريحات الأمريكية حول "تكنولوجياتها" في محطة زابوروجيا، تأتي ضمن "الأساليب الأمريكية المُبتذلة لإبعاد الآخرين من السوق".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة CNN التلفزيونية الأمريكية أنها اطلعت على رسالة من رئيس قسم سياسة حظر الانتشار في وزارة الطاقة الأمريكية أندريا فيركيلي، مُوجهة إلى المدير العام لشركة "روساتوم" أليكسي ليخاتشيف. زعم الجانب الأمريكي فيها، بوجود بيانات تقنية نووية من أصل أمريكي في محطة زابوروجيا الكهروذرية، ويخضع تصديرها لقرار حكومة الولايات المتحدة.

ووفقًا للقناة، طالب الولايات المتحدة، في الرسالة، روسيا بـ "عدم المس" بهذه "التقنيات النووية".