شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وصول 158 مواطنا من السعودية ودول أخرى من السودان لجدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل عشرات من السعوديين ورعايا دول أخرى بحرًا إلى مدينة جدة، في أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان، منذ اندلاع المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأوردت قناة "الإخبارية" السعودية، نبأ عن وصول أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنا وعددا من رعايا الدول الشقيقة.

وأوضحت أنّ أربع سفن أخرى قادمة من السودان إلى جدة على متنها 108 أشخاص من 11 دولة.

وعرضت القناة شريطا مصوّرا تظهر فيه سفينة حربية لدى وصولها إلى الميناء.

والعملية التي نفذتها السعودية هي أول عملية إجلاء معلنة لمدنيين من السودان منذ اندلاع الاشتباكات، علما بأن الجيش السوداني أعلن في 20 الجاري، إجلاء 177 عسكريا مصريا كانوا يتواجدون في مدينة مروي بشمال البلاد.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، في وقت سابق اليوم السبت، بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية نشرته وكالة "واس"، أن هذه الإجراءات تأتي إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في السودان.

ومن جانبه، قال السفير السعودي بالسودان في تصريحات إعلامية، إن 3 مواكب نقلت المواطنين السعوديين ورعايا بعض الدول إلى بورتسودان تمهيدا لإجلائهم، مضيفًا أن المواكب لم يتم اعتراضها حتى وصولها لبورتسودان.