شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إجلاء كويتيين و300 أردني من السودان بالتعاون مع السعودية والإمارات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، بدء عمليات إجلاء المواطنين الأردنيين من السودان بناءً على التوجيهات الملكية في هذا الشأن.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، نشرته وكالة الأنباء الأردنية، بدأت السلطات المعنية إجلاء عدد من المواطنين أبناء الجالية الأردنية من السودان.

ومن جانبه، قال السفير سنان المجالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إنه بناءً على التوجيهات الملكية سيتم إجلاء نحو 300 أردنيًا، مؤكدًا بأن هناك تعاونًا دائمًا ومستمرًا مع الإمارات والسعودية لهذه الغاية.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية، إجلاء مواطنيها العالقين في السودان، ووصولهم إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية نظرا للاشتباكات التي تشهدها البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأعلنت عددًا من دول العالم بدء إجلاء رعاياها من السودان بداية من صباح اليوم السبت، على خلفية الاشتباكات العنيفة التي تشهدها الخرطوم بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو.