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السعودية تكشف عدد المواطنين والأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان (صور)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت وزارة الخارجية السعودية عن عدد المواطنين والأجانب الذين تم إجلاؤهم من السودان، وكذلك جنسياتهم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، بلغ عدد السعوديين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنا، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصًا، يمثلون الجنسيات التالية "الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة، مصر، تونس، باكستان، الهند، بلغاريا، بنجلاديش، الفلبين، كندا، بوركينا فاسو".

وأكدت الخارجية السعودية أن المملكة عملت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيدًا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

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واستقبل نائب وزير الخارجية السعودية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، الدفعة الأولى من مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان، وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة، وذلك لدى وصولهم اليوم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في الأسطول الغربي بجدة، على متن سفينة "جلالة الملك الجبيل".

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كما كان في استقبالهم مدير فرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة مازن بن حمد الحملي، وقائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن أحمد الدبيس وقائد الأسطول الغربي اللواء البحري الركن يحيى العسيري، وعدد من المسؤولين في البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة التي تمثل الرعايا الواصلين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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