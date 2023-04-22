مسؤول روسي يشن هجومًا حادًا على زيلينسكي

ياسر رشاد - القاهرة -

شن رئيس اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لروسيا الاتحادية "غينادي زيوغانوف"، هجومًا حادًا على الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي"، قائلاً إنه "تحول من مُهرج إلى دُمية دموية في أيدي الأمريكيين".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، شدد زيوغانوف على أن الولايات المتحد،ة أعلنت الحرب على كل ما هو روسي: التاريخ والثقافة والتقاليد.

اقرأ أيضًا.. قوانين أوكرانية جديدة لتعزيز الهوية المحلية

وأضاف: "يُشارك زيلينسكي في تنفيذ خطة بربروسا الهتلرية، ورمى في الواقع الشقيقة أوكرانيا نفسها في المذبحة، سلموا أنفسهم لسيطرة النازيين من أتباع بانديرا، الذين كانوا أكثر الكلاب شراسة في الرايخ النازي".

وأعرب زيوغانوف عن ثقته في إمكانية تطهير أوروبا من شر الفاشية، مُشيرًا إلى أن الغرب يشن حربًا ضد العالم الروسي مُنذ عقود، ولم ينتصر فيها

أبدا.

وتابع: "لقد خسروا الحرب في كوريا وفي فيتنام وفي ليبيا، وها هم يخسرون هُنا، لم تقدم الرأسمالية الكبيرة للبشرية شيئًا سوى الفاشية والنازية والاستهزاء بالطبيعة البشرية".

وينعقد المنتدى الدولي المُناهض للفاشية في مينسك يوم 22 أبريل، ويُشارك في الفعالية مُمثلون عن الأحزاب الشيوعية وحركات أخرى من أكثر من 50 دولة.

وفي وقت سابق، رفعت مجموعة من "العراقيين"، لافتات في العاصمة بغداد تسخر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي،

ومن ضمن الشعارات التي رُفعت "زيلينسكي دمية أمريكا".