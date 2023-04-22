السودان.. حميدتي يتهم البرهان بالتخطيط للانقلاب

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، رئيس مجلس السيادة قائد الجيش "عبد الفتاح البرهان" بالتخطيط للانقلاب في البلاد.

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام سودانية"، أكد قائد قوات الدعم السريع، اليوم السبت، أنه موجود داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع.

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وقال حميدتي: إن البرهان خطط مُنذ أول يوم لعودة الحركة الإسلامية وهو ليس بيديه شيء والأفضل الجلوس مع "كرتي" أو "أسامة عبد الله".

وتأسف حميدتي للشعب السوداني بسبب الأحداث الراهنة، مُشيرًا إلى أن البرهان لم يستمع لنصائحي وأنا مع التحول الديمقراطي وحذرته سابقا من طريقة إدارته لشؤون البلاد.

وأضاف قائد قوات الدعم السريع في السودان، إن السعودية والإمارات مع الاتفاق الإطاري والتحول الديمقراطي بالسودان.

وتابع: "نحن من أفشلنا انقلاب البرهان، وقوات فاغنر ليس لها أي علاقة بالصراع الحالي بالسودان".

وأردف: أن البرهان يجلس داخل خندق ولا يدري ماذا يحدث وقوات الجيش هاجمت قواتنا في شرق النيل رغم الهُدنة.

جاء ذلك في حوار لقناة "العربية".

وفي وقت سابق، علق قائد قوات الدعم السريع السودانية، "محمد حمدان دقلو"، على الأحداث الجارية في الخرطوم، قائلاً إن "القتال مع الجيش السوداني لن ينتهي إلا باستلام جميع المقار العسكرية"، مُؤكدًا أن هذه الأحداث ستُؤدي إلى حل سلمي.