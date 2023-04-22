أوكرانيا تدعو حُلفاءها لزيادة المساعدات العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة -

دعت "كييف" حُلفاءها لزيادة المساعدات العسكرية لعشرة أضعافها، مُطالبة إياهم بتجاوز الخطوط الحُمر التي رسموها تفاديًا للصدام مع روسيا، حسبما أفاد نائب وزير خارجية أوكرانيا "أندريه ميلنيك".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال ميلنيك: "نحن مُمتنون لحُلفائنا على المساعدات العسكرية، لكن هذا لا يكفي، أوكرانيا بحاجة إلى مساعدة أكثر بعشرة أضعافها".

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وأكد أن أوكرانيا "تدعو الشركاء إلى تجاوز جميع الخطوط الحمر المُصطنعة وتخصيص 1% من ناتجها المحلي الإجمالي لتمويل إمدادات الأسلحة لأوكرانيا".

وصرح مؤسس قوات "فاغنر" الروسية يفغيني

بريغوجين، في وقت سابق بأنه يجب النضال من أجل روسيا هنا والآن، وإلا فإن أوكرانيا بمساعدة "الناتو"، ستخترق الخطوط الحُمر مُجددًا.

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، إنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل "المزيد" من الأسلحة إلى أوكرانيا.