قضايا البيئة تُشعل الاحتجاجات في بريطانيا

ياسر رشاد - القاهرة - قضايا المناخ المُتفاقمة والآخذة في التأزم لم تتغير للأفضل، لكن التغيرات الكُبرى المُتسارعة والمُتفاقمة في قضايا "بريطانيا الداخلية" قلبت المشهد رأسًا على عقب بين كوبي (26) و(27)، وفي هذا الصدد، تظاهر آلاف أمام البرلمان البريطاني، في إطار حملة تستمر 4 أيام، تهدف إلى "تسليط الضوء على إخفاقات الحكومة المُتعلقة بالبيئة".

ووفقًا لما ذكرته "وسائل إعلام بريطانية"، اليوم السبت، ركزت التظاهرة على البيئة، والتنوع البيئي، وانطلقت من "وستمنستر آبي" بمُشاركة عدد كبير من الأطفال الذين ارتدوا ملابس ووضعوا أقنعة ترمز لحيوانات.

اقرأ أيضًا.. إضرابات بريطانيا جمرة نار تحرق إمبراطورية الشمس

وكانت أطلقت مجموعة "Extinction Rebellion" البيئية (XR) الحدث، ووعدت باضطرابات والابتعاد عن قطع الطرقات التي أصبحت تعرف بها.

واحتج الآلاف أمام الدوائر الحكومية في لندن لـ"تسليط الضوء على

الإخفاقات البيئية والاجتماعية فيها جميعًا"، وتسببت المجموعة في السنوات الأخيرة، في اضطرابات كبيرة طالت الطرقات، والمطارات، وشبكات النقل العام، في إطار تظاهرات احتجاج على تغير المناخ.

وفي وقت سابق، ارتفع مُعدل البطالة في "المملكة المتحدة" إلى 3.8% في فبراير مُقابل 3.7% المُتوقعة، وارتفع مُعدل التوظيف بنسبة 0.2% ليصل إلى 75.8% في الأشهر الثلاثة المُقبلة، وانخفض العدد التقديري للوظائف الشاغرة بمقدار 47 ألف وظيفة في الربع الأول من العام للفترة التاسعة على التوالي، حسبما أفاد "مكتب الإحصاءات الوطنية".