شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فاجعة جديدة تضرب السودان وسقوط قتلى بالمنصورة رغم الهدنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فجع السودانيون بكارثة إنسانية جديدة خلال ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث لقى 6 أشخاص مصرعهم إثر سقوط قذيفة صاروخية (دانة) على حي المنصورة بمدينة أم درمان.

وقال شهود عيان إن القذيفة الصاروخية "دانة" سقطت بجوار ميدان "البرازيل" بحي المنصورة، في مدينة أم درمان صباح اليوم السبت، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص في الحال.

وأوضحوا أن الضحايا بينهم 3 أشقاء، بالإضافة إلى شقيقين اثنين وقتيل سادس، كما تسببت الحادثة المُروّعة في إصابات مختلفة بعضها حرجة للغاية.

وأشار شهود العيان إلى أن الحادثة المُروّعة وقعت رغم سريان "هدنة عيد الفطر"، إذ تعهد الجيش والدعم السريع بوقف الاقتتال الدامي مؤقتا خلال أيام عيد الفطر الثلاثة.

وأوضح مواطنون بضاحية المنصورة أن المنطقة تحولت إلى ساحة قتال مفتوح وفي مرمى نيران الجيش بالاتجاه الشرقي والدعم السريع من الاتجاه الغربي.

وذكروا أن المنطقة شهدت سقوط عدة دانات أصابت منازل ومتاجر وبعضها سقط في ميادين خالية، مؤكدين أن تلك الدانات أوقعت ضحايا آخرهم مصرع 6 أشخاص صباح السبت.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، موافقة قائده عبد الفتاح البرهان على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين إجلاء رعايا عدد من الدول وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد، جراء الاشتباكات المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال بيان للجيش السوداني: "ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات التي تطلب دولها ذلك، خلال الساعات القادمة"، متابعًا: "الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين، ستقوم بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم"، لافتا إلى أنه "يتوقع الشروع في ذلك فورا".