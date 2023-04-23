بعد الاحداث الأخيرة.. الخارجية اللبنانية تؤكد أنها تتابع عن كثب أوضاع الرعايا المتواجدين في السودان

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، الدعوة إلى اللبنانيين المتواجدين في السودان والراغبين بالتوجه على مسؤوليتهم الشخصية برا إلى الحدود المصرية، إيداع صور عن جوازات سفرهم إلى سفارة لبنان بالقاهرة على رقم الواتس آب التالي: القنصل إبراهيم شرارة: "00201220113222"، "+201220113222"

ونصحت الوزارة، بعدم استعمال السيارات الخاصة للتوجه إلى المراكز الحدودية، والاستعاضة عن ذلك بوسائل نقل جماعية حرصًا على أمنهم وسلامتهم، كما يطلب إلى اللبنانيين الراغبين بالمغادرة برا تحديد النقطة الحدودية المزمع الدخول منها إلى الأراضي المصرية التي يعود لها وحدها صلاحية إعطاء الاذونات، علما بأن السفارة اللبنانية في القاهرة ستبلغكم بها فور تبلغها موافقة السلطات المصرية المختصة.

وتنتهز الخارجية اللبنانية، هذه المناسبة لشكر كل الدول الصديقة التي تساعد أو أبدت رغبتها بمساعدة اللبنانيين المغادرين ولإتمام هذه العملية، لا سيما المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، المملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية السودان وجمهورية مصر العربية.