"عبدالرحمن شرفي" يكشف طبيعة الأحداث بالسودان

قال السفير السوداني بالإمارات عبدالرحمن شرفي، إن قوات الدعم السريع هاجمت مقرات القوات المسلحة عشية لقاء كان معدا بين قائدها ورئيس المجلس السيادي السوداني، مؤكدًا أن القوات المسلحة السودانية دافعت عن نفسها وعن سيادة الشعب السوداني.

ولفت خلال لقاء لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الأطماع السياسية لقوات الدعم السريع هي السبب في الأزمة الدائرة، وأن تمرد الدعم السريع تسبب في دمار كبير للبنية التحتية للبلاد، لافتًا إلى أن هناك أعداد كبيرة من أفراد الدعم السريع سلمت نفسها للجيش السوداني.

وأضاف أن القوات المسلحة طالبت أفراد الدعم السريع بترك العاصمة وفتح ممرات آمنة تجنبا لإصابات المواطنين، كما تحدث عن دعوة الحكومة السودانية المجتمع الدولي لإدانة انتهاكات الدعم السريع.

وأكد أنه يجب أن تحاسب الدعم السريع عما قامت به في حق السودان، واعتدائها على بعض البعثات الدولية العاملة بالسودان.

وختم بأن الحياة بدأت تعود لطبيعتها في بعض المناطق بالسودان.

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