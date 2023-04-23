"بايدن" يشكر السعودية لمساهمتها في إجلاء دبلوماسيي أمريكا من السودان

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح الأحد، إجلاء دبلوماسيي بلاده من السودان الذي يشهد اشتباكات عنيفة منذ أيام، ووجّه الشكر إلى السعودية مشيداً بمساعدتها الحاسمة على تحقيق هذا الهدف.

وقال "بايدن" في بيان: "اليوم بناء على أوامر مني، نفّذ الجيش الأمريكي عملية لإخراج أفراد الحكومة الأمريكية من الخرطوم".

وتابع: "أنا فخور بالالتزام الاستثنائي لموظفي سفارتنا، الذين أدوا واجباتهم بشجاعة واحتراف، وجسّدوا صداقة الولايات المتحدة واتصالها مع شعب السودان، أنا ممتن للمهارة التي لا مثيل لها لأفراد خدمتنا الذين نجحوا في نقلهم إلى بر الأمان".

كما شكر "بايدن" كلًّا من جيبوتي وإثيوبيا؛ مشيدًا بـ"مساعداتهم الحاسمة لنجاح العمليات"؛ وفق ما نقلته "سكاي نيوز عربية".

وأكد الرئيس الأمريكي أنه يتلقى تقارير منتظمة حول عمل إدارته المستمر لمساعدة الأمريكيين في السودان إلى أقصى حد ممكن؛ موضحًا: "كذلك نعمل بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في هذا الجهد".

وأضاف: "لقد أودى هذا العنف المأساوي في السودان -بالفعل- بحياة مئات المدنيين الأبرياء.. إنه غير معقول ويجب أن يتوقف، يجب على الأطراف المتحاربة تنفيذ وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واحترام إرادة شعب السودان".

وختم "بايدن" بيانه قائلًا: "نحن نعلّق العمليات مؤقتًا في سفارة الولايات المتحدة في السودان؛ لكن التزامنا تجاه الشعب السوداني والمستقبل الذي يريدونه لأنفسهم لا ينتهي".