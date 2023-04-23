الكويت تشكر المملكة السعودية على إجلاء رعاياها من السودان

شكر وزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح السلطات السعودية على التنسيق وتوفير كافة التسهيلات لنقل وإجلاء المواطنين الكويتين إلى مدينة جدة.

وهنأ وزير الخارجية الكويتي نظيره وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي بنجاح عملية الإجلاء، مشيداً بالكفاءة العالية للجهات السعودية التي أسهمت في إنجاح عمليات إجلاء المواطنين السعوديين وعددٍ من مواطني الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة بكل مهنية واقتدار.

كما أعلنت وزارة خارجية وشؤون المغتربين في الأردن بدء خطة لإجلاء نحو 300 من مواطنيها المتواجدين في السودان بما يراعي الظروف والأوضاع الأمنية على أرض الواقع وذلك بالتنسيق مع السعودية والإمارات.

فيما أكدت وزارة الخارجية العراقية، السبت، أنها تنسق مع السعودية لإجلاء رعاياها العراقيين من السودان، كما أعلنت نجاح إجلاء الطاقم الدبلوماسي في السفارة العراقية بالخرطوم إلى موقع آمن بعملية نوعية بالتنسيق مع دول شقيقة تمهيداً لنقلهم إلى خارج السودان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت وصول مواطني المملكة وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون بعد إجلائهم من السودان، في عملية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بواسطة 5 سفن (4 فرقاطات وسفينة إمداد) وذلك بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

وبلغ عدد المواطنين الذين تم إجلاؤهم 91 مواطنا سعوديا، فيما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة نحو 66 شخصاً، يمثلون الجنسيات التالية (الكويت، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وتونس، وباكستان، والهند، وبلغاريا، وبنغلاديش، والفلبين، وكندا، وبوركينا فاسو). إذ عملت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.