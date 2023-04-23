شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصر تدعو مواطنيها للتوجه لأقرب نقطة لإجلائهم من السودان (كافة التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعت وزارة الخارجية المصرية المواطنين المتواجدين خارج مدينة الخرطوم للتوجه إلى أقرب نقطة لهم تمهيدًا لإجلائهم بواسطة السلطات المصرية المختصة.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية في بيان صحافي اليوم الأحد، أرقام هواتف لكل من مقر القنصلية العامة المصرية بمدينة بورسودان بولاية البحر الأحمر ومكتب وادى حلفا القنصلي بمدينة وادى حلفا بولاية الشمالية.



كما دعت الوزارة المصريين المتواجدين بمدينة الخرطوم للبقاء في منازلهم لحين تحسن الأوضاع الأمنية بالعاصمة، وإعادة تقييم الوضع في ضوء عدم إستقرار الأوضاع الأمنية طبقًا لتطور الموقف، وبالتنسيق مع السلطات السودانية، وبما يسمح بإجلائهم في إطار خطة الاجلاء الموضوعة لجميع المصريين في السودان.