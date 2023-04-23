شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزارة خارجية مملكة البحرين تناشد رعاياها بسرعة تسجيل بياناتهم بالسفارة في الخرطوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناشدت وزارة خارجية مملكة البحرين، السبت، كافة المواطنين البحرينيين المتواجدين حاليًا في جمهورية السودان؛ بضرورة تسجيل بياناتهم الشخصية لدى سفارة المملكة بجمهورية السودان.

وأضافت الوزارة، أن عميلة تسجيل البيانات تأتي في إطار تسهيل التواصل الفعّال معهم ولضمان الحفاظ على سلامتهم وتقديم المساعدة في حال الحاجة.

وخصصت الخارجية البحرينية، الأرقام التالية لسهولة التواصل المواطنين مع سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية السودان لتسجيل بياناتهم:

00249912815260

00249923546293

أو التواصل مع مكتب المتابعة بوزارة الخارجية والذي يعمل على مدار 24 ساعة على هاتف رقم

0097317227555

كما تهيب وزارة الخارجية، بالمواطنين الكرام الراغبين بزيارة جمهورية السودان تأجيل رحلاتهم حتى إشعار آخر.

وانطلاقًا من حرص الوزارة على أمن وسلامة المواطنين المتواجدين في جمهورية السودان، فإنها تشدد على ضرورة التواصل الدائم والتعاون المشترك مع البعثات الدبلوماسية والقنصلية؛ لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وأكثر فاعلية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين البحرينيين المتواجدين في جمهورية السودان الاطلاع على آخر المستجدات من خلال متابعة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الخارجية وسفارة المملكة في الخرطوم.