شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفارة روسيا بالسودان تؤكد إجلاء جميع مواطنيها من نقاط القتال بالخرطوم لمبنى السفارة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السفارة الروسية في السودان اليوم الأحد، أنه تم إجلاء جميع الروس من نقاط القتال بالخرطوم إلى مبنى السفارة.

وأشارت السفارة الروسية ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد أن 140 مواطنا أبدوا رغبتهم في مغادرة السودان.

وأكدت السفارة أن هناك اتصالات مستمرة مع الروس المتواجدين في أماكن آمنة نسبيا وبعيدة عن خطوط التماس بين الجانبين المتناحرين في السودان، مشيرة إلى أن جميع المواطنين الروس يلتزمون بتعليمات عدم الخروج إلى الشوارع.