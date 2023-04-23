بعد الاحداث الأخيرة.. سامح شكري يبحث مع وزير خارجية السويد آخر تطورات الأوضاع في السودان

تلقى سامح شكري وزير الخارجية اتصالًا هاتفيًا، من نظيره السويدي توبياس بيلستروم، ناقشا خلالها تطورات الوضع في السودان، وسبل دعم وتثبيت وقف إطلاق النار.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاتصال شهد مناقشة تطورات الوضع في السودان وسبل دعم وتثبيت وقف اطلاق النار لتمكين عمليات الإغاثة الإنسانية من ان تصل الي المصابين والجرحى.

وقد أعرب الوزير السويدي عن قلق بلاده من التطورات الأخيرة، وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية المتواجدة هناك.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير سامح شكري تناول الجهود التي تضطلع بها مصر من خلال اتصالاتها مع كافة الأطراف، مشددًا على أهمية العمل من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار وتجنب كافة الخروقات في هذا الشأن، حقنًا لدماء الشعب السوداني الشقيق. كما أكد وزير الخارجية على ضرورة امتناع أي طرف خارجي عن التدخل بشكل يقوض من جهود التهدئة، وبما يسهم في إنجاح الجهود الهادفة لإخراج السودان من هذا الوضع الصعب.



وفي سياق متصل، أكدت الخارجية أنها تنسق وتتابع على مدار الساعة مع كافة أجهزة الدولة المعنية، والسلطات السودانية، والسفارة المصرية في الخرطوم وقنصليات مصر في بورسودان ووادي حلفا، أوضاع الجالية المصرية في السودان، وذلك بهدف الإعداد لعمليات الإجلاء للراغبين في العودة فور توفر الظروف الميسرة لذلك.