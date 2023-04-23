أبرز تصريحات"عبد الفتاح البرهان" حول الاوضاع ببلاده

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لقناتي "العربية" و"الحدث" أنه يجب على طرفي الصراع في السودان الجلوس معاً لإيجاد مخرج للأزمة.

وقال البرهان، الذي تخوض قواته صراعا على السلطة مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية: "يجب أن نجلس جميعا كسودانيين ونجد المخرج الملائم حتى نعيد الأمل ونعيد الحياة". وأضاف: "هذه الحرب الجميع خاسر فيها".

وحول الموقف الميداني، كشف البرهان أن "كل المطارات تحت سيطرة الجيش ما عدا مطاري الخرطوم ونيالا".

وقال: "أنا موجود حاليا في مركز القيادة ولن أتركه إلا على نعش".

وأوضح البرهان أن "الأوضاع المعيشية في تدهور، ونشاطر المجتمع الدولي قلقه تجاه الرعايا الأجانب".

وأعلن البرهان، في وقت سابق اليوم السبت، أنه سيتم تقديم المساعدة اللازمة لإجلاء الرعايا والبعثات الدبلوماسية للدول من السودان خلال الساعات القادمة، على خلفية الاشتباكات الدامية التي تعصف بالبلاد منذ السبت الماضي.



واتهم قائد الجيش السوداني، قوات الدعم السريع "بالتعدي على البعثات الدبلوماسية دون مراعاة للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "مجموعات الدعم السريع منتشرة داخل الأحياء السكنية، وتتخذ المدنيين دروعا بشرية".

وقال البرهان إن "مجموعات الدعم السريع أخلت المستشفيات وحولتها لمرتكزات عسكرية"، و"اعتدت على محال تجارية وبنوك ومؤسسات حكومية".