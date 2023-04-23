الجيش السوداني يتقدم بأسمى آيات المواساة للضحايا.. الدعم السريع يهاجم موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية من السودان

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت القوات المسلحة السودانية، عن ارتكاب قوات الدعم السريع عدة انتهاكات على بعثات دبلوماسية ليلة أمس السبت، واليوم الأحد.

وقالت، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأحد، إن عناصر الدعم السريع سرقت العربة الدبلوماسية الخاصة بالسفير الماليزي أثناء تسوقه، بعد إنزاله من العربة وهروبهم بها.

وأشارت إلى اعتداء الدعم السريع اليوم، على موكب إخلاء أفراد السفارة القطرية المتجه إلى بورتسودان، ونهبت أموالهم وجميع حقائبهم وهواتفهم النقالة.

ونوهت بأن عناصر الدعم السريع اعتدت على موكب السفارة الفرنسية بإطلاق النار؛ مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإخلاء، لافتة إلى إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة في بري.

وأضافت في بيانها: «تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا السلوك البربري والجنوح للعنف، والذي هو سمة ملازمة لمليشيا الدعم السريع قبل وبعد تمردها؛ في أسوأ نموذج لاستغلال القوة والمال عرفه تاريخ البلاد، كما تتقدم بأسمى آيات المواساة للضحايا».