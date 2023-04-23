أول ظهور لحميدتي بين قواته منذ اندلاع الاشتباكات في السودان| شاهد

ياسر رشاد - القاهرة - ظهر قائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي بشكل سريع في فيديو مقتضب خلال وجوده مع قواته، للمرة الأولى منذ اندلاع الاشتباكات مع الجيش السوداني الأسبوع الماضي.

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وأظهر مقطع مصور، انتشر الأحد على مواقع التواصل الاجتماعي، حميدتي بالصوت والصورة للمرة الأولى متجولًا على متن عربة عسكرية في محيط القصر الرئاسي على ما يبدو.

وفي وقت سابق، أكد حميدتي أنه موجود داخل الخرطوم ومع قوات الدعم السريع، في رد على قائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي أعلن عدم علمه بمكان دقلو ولا حتى عناصره، في إشارة إلى أنه متوارٍ عن الأنظار.

كما شدد البرهان بدوره على أنه موجود في مقر القيادة العامة للجيش، وأنه لن يغادر إلا جثة هامدة.

يذكر أن تلك الاشتباكات التي انطلقت في 15 أبريل الجاري، أدت إلى مقتل ما يقارب 450 مدنيًا حتى الآن، وإصابة نحو 2000 شخص، وسط خروج تام لأغلب المستشفيات في الخرطوم عن الخدمة، وانقطاع للكهرباء وشح في مياه الشرب والمواد الغذائية.

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