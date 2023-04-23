شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو بمجلس الشيوخ المصري يؤكد أن الجيش السوداني يُسيطر على الوضع (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال عماد الدين حسين، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، إن عملية الإجلاء الواسعة لرعايا الدول الأوروبية والخارجية تؤكد أن الاشتباكات مرشحة للتوسع.



وأضاف "حسين" في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" السبت، "قرار الدول الأجنبية وعلى رأسها الولايات المتحدة والمجر والسعودية والأردني بعملية لإجلاء رعاياها لأنه قد توافر قدر من المعلومات أن الاشتباكات موسعة يتناقض مع كافة التمنيات بأن تتوقف هذه الاشتباكات خصوصا في هذه الأيام المباركة".

وتابع "أتمنى أن يتوقف القتال في أقرب وقت ممكن لمصلحة الشعب السوداني ولكن الوضع على الأرض صعب، خاصة أن كل طرف من الأطراف يتهم الآخر بأنه متمرد وخائن واتخذ قرارًا لفك الدولة، فيما وصف الجيش الوطني قادة الدعم السريع بأنها حركة متمردة وينبغي أن يتم إدماج عناصرها في قادة الجيش السوداني".

واستطرد "الجيش السوداني أعلن أنه أخمد القتال إلى حد ما، والتوقف الآن عن الحرب لن يكون منطقيًا ولا سيما أنهم تحدثوا عن قبول هدنة إنسانية قبل العيد واليوم تستمر ثلاثة أيام طوال أيام العيد ولكن تم اختراقها ولا يمكن تصور أن الجيش يقبل وقف إطلاق النار".