انت الان تتابع خبر المرور تصدر تنويها بشان اوقات الدوام في خمسة مواقع تسجيل والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، "من اجل تخفيف العبئ عن كاهل المواطن العراقي الكريم ولأجل تسهيل إجراءات تسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة، قررت مديرية المرور العامةوبأشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي، ان تكون اوقات الدوام الرسمي لمواقع التسجيل في مجمعات التسجيل ادناه من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الثانية عشر مساءً".



واضافت ان "موقع تسجيل المشمولة بالقرار هي (الغزالية- الرستمية- واسط- المثنى- كركوك)".

