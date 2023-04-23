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المرور تصدر تنويها بشان اوقات الدوام في خمسة مواقع تسجيل

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، "من اجل تخفيف العبئ عن كاهل المواطن العراقي الكريم ولأجل تسهيل إجراءات تسجيل المركبات ومنح اجازات السياقة، قررت مديرية المرور العامةوبأشراف مدير المرور العام اللواء الحقوقي محمد محمود جواد التميمي، ان تكون اوقات الدوام الرسمي لمواقع التسجيل في مجمعات التسجيل ادناه من الساعة الثانية ظهراً ولغاية الثانية عشر مساءً".

واضافت ان "موقع تسجيل المشمولة بالقرار هي (الغزالية- الرستمية- واسط- المثنى- كركوك)".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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