انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 141,750 لكل 100 دولار
في الشمال:
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 144,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 142,500 لكل 100 دولار
سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 141,750 لكل 100 دولار
في الشمال:
سعر شراء الدولار 144,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 142,250 لكل 100 دولار
في الجنوب:
سعر شراء الدولار 144,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 142,500 لكل 100 دولار