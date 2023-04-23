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أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 143,750 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 141,750 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 144,250 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 142,250 لكل 100 دولار


في الجنوب:
سعر شراء الدولار 144,500 لكل 100 دولار
سعر بيع الدولار 142,500 لكل 100 دولار
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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