روسيا تُعلن القضاء على 540 جندى أوكراني خلال يوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، القضاء على 540 جندي أوكراني خلال الساعات الـ24 الماضية، مضيفة أن قواتها ضربت ورشات تابعة لإحدى شركات صناعة الطيران الأوكرانية في منطقة مدينة خاركوف.

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جاء ذلك في التقرير اليومي الذي صدر عن الدفاع الروسية، والذي أشار أيضا إلى استمرار تقدم القوات الروسية على محور دونيتسك، حيث قامت فصائل هجومية مدعومة من القوات المحمولة جوا وسلاح الطيران والمدفعية، بتحرير حيين جديدين في الجزء الغربي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، وذلك بعد تحرير 3 أحياء في اليوم السابق، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

وذكرت الدفاع الروسية أن خسائر الجيش الأوكراني على هذا المحور بلغت 200 جندي خلال آخر 24 ساعة.

وأكدت تحييد 4 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية ومقتل ما يصل إلى 95 جنديا أوكرانيا على محور كوبيانسك، والقضاء على أكثر من 70 جنديا للعدو على محور كراسني ليمان، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع ومقتل 130 جنديا أوكرانيا على محوري جنوب دونيتسك وزابوريجيا، إضافة إلى نحو 45 جنديا على محور خيرسون، لتصبح بذلك حصيلة الخسائر الأوكرانية حوالي 540 فردا على

المحاور المذكورة خلال يوم.

وقامت القوات الروسية بإصابة 84 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات عسكرية في 118 منطقة، وإصابة مركز قيادة ومراقبة لكتيبة من لواء المشاة الميكانيكي 58 في دونيتسك.

وتم تدمير مستودعات ذخيرة تابعة للواء 95 اقتحام جوي ولواء 10 هجوم جبلي الأوكراني في دونيتسك

اعتراض صاروخ تكتيكي أوكراني "غروم-2" و3 قذائف من راجمة الصواريخ HIMARS، وإسقاط 9 طائرات أوكرانية بدون طيار.

وكشف وزارة الدفاع عن إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، مؤكدة تدمير 411 طائرة، و228 مروحية، و3796 طائرة بدون طيار، و415 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و8809 دبابات ومدرعات أخرى، و093 1 راجمة صواريخ، و4642 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع هاون و9699 مركبة عسكرية خاصة.

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