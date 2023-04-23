شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة النواب: زيادة موازنة الدعم ترجمة لشعور القيادة السياسية بالمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8 %، تهدف لتوفير حماية للمواطنين في ضوء الظروف الاقتصادية العالمية، وترجمة صريحة على أن القيادة السياسية تشعر بكافة هموم المواطنين وتضع أولوية لمساندته.

ووجه عضو مجلس النواب الشكر للقيادة السياسية على العمل طوال الوقت في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي تتفاعل مع الشعب المصري، ونبض الشارع التي تستهدف التخفيف عنه في الكثير من القرارات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هناك رؤية اجتماعية حاكمة للسياسات الجديدة تستهدف بكل تأكيد رفع المعاناة عن المواطن.

وأضاف، تم تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪ و١٠,٢ مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعي و٦ مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية، خير رد وتأكيد على دعم المواطن، والعمل على عدم تحمله أعباء إضافية وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة