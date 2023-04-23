شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية عمرو درويش: الرئيس يولي اهتمام لاستمرار مظلة الحماية الاجتماعية رغم التحديات العالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48,8%، يؤكد ما عملت عليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة تعظيم وإرساء العدالة الاجتماعية من خلال جهود حثيثة موجهة لكل المصريين في كافة مناحي الحياة، مشددا أن الفترة الأخيرة شهدت ضغوط عالمية وتحديات عدة على اقتصاديات مختلف الدول.

وأكد درويش، أن دعم البسطاء هي أحد مبادىء الجمهورية الجديدة، فالقيادة السياسية شغلها الشاغل هو كيفية رفع الأعباء عن كاهل المواطن، موضحا أن التحديات تزداد صعوبة والصراع الدولي ما زال على أشده وهو ما يؤثر على حياة المصريين ولكن هناك حرص على مساندة المواطن والفئات الأكثر احتياجا.

وأضاف أن تخصيص 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ١٤,٣٪، يبعث بدلالة حول الاستمرار في تخفيف المعاناة عن كاهل غير القادرين، لافتا إلى أن هناك اهتمام بتحجيم آثار التداعيات العالمية على القطاعات الخدمية والمجتمعية والمرتبطة بمنظومة الحماية الاجتماعية، لتلبية الاحتياجات المعيشية وعدم تأثرها.

وكان قد أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من ٣٥٨,٤ مليار جنيه إلى ٥٢٩,٧ مليار جنيه بنسبة زيادة ٤٨,٨٪؜ للتخفيف عن المواطنين في ظل الموجة التضخمية العالمية؛ بما يُمكِّن الدولة من التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة