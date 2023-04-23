شكرا لقرائتكم خبر عن حزب حماة الوطن يهنئ المصريين بالذكرى الـ41 لتحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يتوجه حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بالتهنئة للشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر.
إن تحرير سيناء ستظل ذكرى غالية عند كل أبناء الشعب المصري، والتي تسطر بحروف من نور بطولات وبسالة رجال القوات المسلحة في استرداد الأرض والحفاظ عليها.
لم تتوقف بطولات القوات المسلحة عند تحرير الأرض، بينما امتدت لتقضي على الإرهاب واقتلاعه من جذوره، ومن ثم الانطلاق نحو مرحلة جديدة من البناء وتعمير أرض الفيروز.
وحظيت سيناء في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام كبير كما لم تشهده من قبل، فكان لها النصيب الأكبر من خطة التنمية التي غيرت وجه الحياة بمشروعات قومية عملاقة، لتصبح واحدة من الوجهات الاستثمارية الواعدة.
وإذ ينتهز حزب حماة الوطن، هذه المناسبة لتوجيه التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة البواسل، على ما يقدمونه من أجل أمن مصر وأمانها واستقرارها.
ويعلن الحزب استمرار المساندة والدعم لجهود الدولة بكافة مؤسساتها لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.
ومن جانبه، تقدم النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربى، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى والفريق أول محمد ذكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وضباط وأفراد وجنود قواتنا المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة الذكرى الـ41 لتحرير سيناء، تلك الأرض العزيزة والغالية على كل الشعب المصري.
وقال اللواء طارق نصير، إن ذكرى تحرير سيناء ستظل راسخة فى ظلالها بقلوب الشعب المصرى، وهى تجسد للأجيال المتعاقبة، ملحمة كفاح سطر فيها أبطال قواتنا المسلحة بأحرف من نور بطولات وتضحيات رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فأوفاهم بالنصر وعدا.
وأكد نصير على أن قواتنا المسلحة المصرية لم تكتفِ بتحرير سيناء، بل امتدت لتشارك مرحلة البناء والتعمير وصولا للجمهورية الجديدة التى تلبى طموحات الشعب المصري.
واختتم وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ تهنئته للرئيس السيسى فى الذكرى الـ41 لتحرير سيناء: "ستبقى مصر تحت قيادتكم الرشيدة راية الوطن المفدى خفاقة مرفوعة الرأس".
ودعا اللواء طارق نصير المولى- عز وجل- أن يعيد هذه الذكرى الغالية على الشعب المصرى بكل الخير والازدهار.