شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تطرد 20 دبلوماسيًا ألمانيًا ردًا على إجراء مماثل من برلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية الروسية، عن طرد 20 دبلوماسيًا ألمانيًا من موسكو وذلك ردًا على إجراء طرد جماعي آخر لموظفي البعثات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "أن موسكو تدين قرار برلين وتعتبره مدمرًا للعلاقات بين البلدين".

وأضاف البيان "كرد فعل على الأعمال العدائية لبرلين، قرر الجانب الروسي طرد عدد من الدبلوماسيين الألمان من روسيا، وكذلك الحد بشكل كبير من الحد الأقصى لعدد موظفي البعثة الدبلوماسية الألمانية في بلدنا".

