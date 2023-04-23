شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. بدء إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن بدء إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأحد، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، فقد بدأت إجراءات إجلاء عدد من المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وشدد البيان على أن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتنفيذ خطة إجلاء المواطنين المصريين في السودان.

وأكدت الخارجية المصرية أن هناك تنسيق مستمر بين القنصلية المصرية في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورسودان ووادي حلفا.

وكشفت مصادر سودانية، عن استمرار حركة النزوح من الخرطوم إلى ولايات سودانية أخرى، وذلك بالتزامن مع استمرار القتال الدائر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أكثر من منطقة، مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، بينما تتسارع عمليات إجلاء رعايا الدول من السودان.