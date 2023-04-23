شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوط ساخنة لتلقي اتصالات المواطنين بشأن موقف المصريين في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن بدء إجراءات إجلاء المواطنين المصريين من المناطق الآمنة بالسودان، بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن هناك تنسيق مستمر بين القنصلية المصرية في الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا، مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورسودان ووادي حلفا.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه في إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيدًا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة.

ويمكن للسادة المواطنين من داخل مصر وخارجها التواصل مع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على الأرقام التالية:

(01281943533 - 01283176900 - 01281943599 - 01283176866 - 01283176913 - 01283176857 - 01283176881 - 01283176903 - 01283176894 - 01281943990)

وكشفت مصادر سودانية، عن استمرار حركة النزوح من الخرطوم إلى ولايات سودانية أخرى، وذلك بالتزامن مع استمرار القتال الدائر بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني

وتجددت الاشتباكات صباح اليوم، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أكثر من منطقة، مع دخول المعارك أسبوعها الثاني، بينما تتسارع عمليات إجلاء رعايا الدول من السودان.