انت الان تتابع خبر 5 أهداف في أول 21 دقيقة.. نيوكاسل يسحق توتنهام بسداسية في الدوري الانكليزي (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت 5 من أهداف نيوكاسل في أول 21 دقيقة فقط.

وعاد جاكوب ميرفي وسجل الهدف الثاني له والثالث لتوتنهام في الدقيقة التاسعة بتسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء، فشل هوغو لوريس في صدها.

وجاء رابع أهداف نيوكاسل في الدقيقة 19 بتوقيع أليكسندر إيساك بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأصبحت النتيجة 5/0 لنيوكاسل بعدما سجل أليكسندر إيساك الهدف الثاني له في الدقيقة 21 أيضا بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وسجل هاري كين الهدف الوحيد لتوتنهام في الدقيقة 49 بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأعاد كاليوم ويلسون الفارق إلى 5 أهداف بعدما سجل الهدف السادس لنيوكاسل في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الفوز رصيد نيوكاسل إلى 57 نقطة من 31 مباراة، وقد سجل الفريق 54 هدفا وتلقى 25، في حين جمدت الخسارة رصيد توتنهام عند 53 نقطة من 32 مباراة في المركز الخامس.

ويتصدر آرسنال جدول الترتيب (مؤقتا) برصيد 75 نقطة من 32 مباراة، ثم يأتي مانشستر سيتي في المركز الثاني ويملك 70 نقطة من 30 مباراة.