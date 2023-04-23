الدوري الاسباني.. برشلونة يعود لسكة الانتصارات من بوابة أتلتيكو مدريد (فيديو)

وجاء هدف اللقاء الوحيد بفضل فيران توريس قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول مستفيداً من تمريرة البرازيلي رافينيا.

وأعاد برشلونة المتصدر الفارق بينه وبين ريال مدريد إلى 11 نقطة ليقترب خطوة إضافية من فوزه بلقب الليغا، وذلك بعدما رفع رصيده إلى 76 نقطة.

وهذا الفوز الأول لبرشلونة في الدوري الإسباني بعد تعادله في آخر مباراتين كما نجح بالتسجيل للمرة الأولى بعد ثلاث مباريات بجميع المسابقات.

وواصل برشلونة أرقامه اللافتة دفاعياً بحفاظه على نظافة شباكه للمرة الثالثة والعشرين في 30 مباراة بالدوري الإسباني.

بالمقابل تجمد رصيد الخاسر عند 60 نقطة في المركز الثالث وتلقى الخسارة الأولى في الليغا منذ خسارته أمام برشلونة بالتحديد في الثامن من يناير الفائت.