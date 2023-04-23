5 أسئلة بينما يستعد بايدن لإعادة انتخابه

يمكن للرئيس بايدن أن يبدأ حملته لإعادة انتخابه لعام 2024 في أقرب وقت يوم الثلاثاء، وفقا لتقارير إخبارية متعددة.

سيكون ذلك اليوم 4 سنوات بالضبط منذ أن أطلق بايدن عرضه الناجح لعام 2020 بعد أن فشل سابقا في تأمين الترشيح الديمقراطي في عامي 1988 و2008.

يواجه بايدن تحديات كبيرة في محاولته لولاية ثانية. الجمهور غير راض بشكل عام عن حالة الأمة، وهو أقدم رئيس في التاريخ الأمريكي وتصنيفات موافقته متواضعة.

في متوسط الاقتراع FiveThirtyEight اعتبارا من مساء الجمعة، حصل أداء بايدن الوظيفي على موافقة 42% فقط من الجمهور وعدم الموافقة بنسبة 53%.

فيما يلي بعض الأسئلة الكبيرة التي يواجهها بايدن وهو مستعد لبدء سعيه لولاية ثانية.

ما مقدار الحماس الذي يمكن أن يولده؟

لم يلهم بايدن أي كميات هائلة من الشغف في الانتخابات التمهيدية لعام 2020.

المرشحون المتنافسون مثل سينس. يبدو أن بيرني ساندرز (I-Vt.) وإليزابيث وارن (D-Mass) يثيران حماسة من مؤيديهما أكثر من بايدن. وكذلك، لفترة من الوقت، فعل نائب الرئيس هاريس ووزير النقل بيت بوتيجيج.

بالطبع، الشغف السياسي ليس كل شيء. في عام 2020، حقق بايدن انتصارا بدعم من المزيد من المؤيدين ذوي المستوى المنخفض الذين أرادوا فقط مرشحا مقبولا على نطاق واسع يمكنه التغلب على الرئيس ترمب آنذاك.

ومع ذلك، فإن الأدلة واضحة على أن كتل التصويت الرئيسية لديها مخاوف كبيرة بشأن جولة بايدن الثانية.

في دراسة استقصائية أجرتها مجلة الإيكونوميست/يوغوف هذا الأسبوع، قال 28% من الديمقراطيين إنهم لا يريدونه أن يترشح مرة أخرى.

كان عدد وافر من الأمريكيين دون سن الثلاثين يعارضون أيضا فكرة تقديم عرض ثان للبيت الأبيض لبايدن، بنسبة 45% إلى 36%.

ربما أكثر إثارة للقلق بالنسبة للرئيس - بالنظر إلى مركزية الناخبين السود لانتصاره الابتدائي لعام 2020 - قال 42% من المستجيبين السود إنهم لا يريدونه أن يترشح مرة أخرى، في حين أن 30% فقط فعلوا ذلك.

يضمن بايدن تقريبا أن يكون المرشح الديمقراطي، ويمكن للناخبين أن يتحولوا ببساطة إلى منع خصمه الجمهوري، أيا كان ينبغي أن يكون.

ولكن في الوقت الحالي، يعد عدم الحماس لبايدن مدعاة للقلق.

ما مدى صعوبة وصوله إلى مسار الحملة؟

كانت المخاوف بشأن عمر بايدن موجودة بالفعل قبل 4 سنوات. لكنه تم إنقاذه من أسوأ قسوة درب الحملة بسبب الظروف العالمية، حيث قلص وباء فيروس كورونا بشدة دوامة موسم الانتخابات المعتادة من التجمعات وتسييس البيع بالتجزئة والسفر الشاق.

باستثناء شيء كارثي، سيعود إلى أعمال الحملة كالمعتاد في دورة 2024.

يؤكد رزقو بايدن أنه قادر على الحفاظ على جدول زمني يرهق الموظفين الذين هم أصغر منه بعقود، كما كان الحال في رحلته الأخيرة إلى أيرلندا.

ربما كذلك. لكن عمره، وحرص خصومه على تسليط الضوء عليه، يعني أنه سيتم تضخيم أي أخطاء لفظية. وعلى عكس عام 2020، سيترشح بايدن مع تحمل مسؤوليات الرئاسة التي تثقل كاهله.

ومع ذلك، يمكن أن ينتهي به الأمر هو ومستشاروه باستخدام نسخة من "استراتيجية حديقة الورد" الشهيرة التي كان رائدها الرئيس فورد قبل نصف قرن - باستخدام البيت الأبيض وزخارف المنصب لتقديم القضية لولاية ثانية، بدلا من شق الطريق على نطاق واسع.

هل سيحصل أي منافس أساسي على شعبية أكثر من بايدن؟

هناك نقطة مضيئة واحدة على الأقل بالنسبة لبايدن. يبدو أنه تهرب من أي منافسين أساسيين جادين حقا.

المرشحان المهمان الوحيدان حتى الآن هما المؤلفة والروحانية ماريان ويليامسون، وسليل عائلة كينيدي روبرت كينيدي جونيور، المعروف باسم ناشط مناهض للقاحات.

لا أحد يتوقع حقا أن يعرض أي منهما محاولة بايدن للإيماءة الديمقراطية للخطر بشكل خطير.

هذا مهم، بالنظر إلى المثالين الوحيدين للتحديات الخطيرة التي يواجهها الرئيس الحالي في نصف القرن الماضي.

في عام 1992، حاول المعلق المحافظ بات بوكانان حرمان الرئيس جورج إتش دبليو. بوش من الترشيح الجمهوري. وفي عام 1980، سين. سعى إدوارد كينيدي (D-Mass.) إلى التغلب على الرئيس كارتر ليصبح حامل المستوى الديمقراطي.

نجا بوش وكارتر من التحديات الرئيسية - ولكن بتكلفة لهيبتهما ورأس مالهما السياسي. استمر كل رجل في خسارة الانتخابات العامة.

ما مدى أهمية من هو خصمه؟

بالنظر إلى نقاط الضعف الواضحة لبايدن التي توجهت إلى عام 2024، يمكن أن تكون هوية خصمه في الحزب الجمهوري حاسمة.

في الوقت الحالي، ترمب هو المفضل الواضح للحزب الجمهوري - وقد يكون هذا أفضل خبر ممكن لبايدن.

خسر الرئيس السابق التصويت الشعبي في كل من جولاته السابقة في البيت الأبيض. هزمه بايدن بأكثر من 7 ملايين صوت في عام 2020. ومن المرجح أن أحداث 6 يناير 2021 جعلت ترمب أكثر سمية لبعض الناخبين على الأقل.

ولكن ماذا لو لم يفز ترمب بترشيح الحزب الجمهوري؟

حكومة فلوريدا. رون ديسانتيس قادر على إثارة القاعدة المحافظة دون جلب الفوضى كما يفعل ترمب.

سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هالي وسيناتور. يواجه تيم سكوت (S.C.) احتمالات حادة في المعركة من أجل الترشيح الجمهوري، ولكن يمكنهم جذب ناخبين أكثر اعتدالا بشكل معقول من ترمب أو ديسانتيس.

وجد استطلاع أجرته صحيفة وول ستريت جورنال في الفترة من 11 إلى 17 أبريل أن بايدن يتفوق على ترمب بنسبة 3 نقاط مئوية، 48% إلى 45%. كانت النتيجة مختلفة بشكل صارخ في مباراة بايدن ديسانتيس، حيث فاز حاكم فلوريدا بثلاث نقاط.

إلى أي مدى سيساعده الاقتصاد أو يؤذيه؟

كان الاقتصاد غريبا بالنسبة للكثير من وقت بايدن في منصبه حتى الآن.

من ناحية، انتعشت العمالة بقوة من الوباء، مما دفع معدل البطالة الوطني إلى أدنى مستوياته منذ عقود.

في يناير، بلغ معدل البطالة 3.4%، وهو أدنى رقم منذ عام 1969.

كان معدل البطالة 6.3% عندما دخل بايدن منصبه. تمت إضافة أكثر من 10 ملايين وظيفة خلال فترة ولايته.

لكن الرئيس لم يحصل على تقدير كبير لذلك، لسببين. أولا، قد يرفض العديد من الأمريكيين مكاسب التوظيف باعتبارها تراجعا طبيعيا عن كوفيد-19. ثانيا، طغت الأخبار السيئة عن التضخم على الأخبار الجيدة عن الوظائف.

يبدو أن التضخم قد وصل إلى ذروته بعد الوباء في يونيو من العام الماضي، عندما وصل إلى معدل سنوي قدره 9.1%. منذ ذلك الحين انخفض إلى 5%.

الخطر على بايدن هو أن ارتفاع أسعار الفائدة المستخدم لمواجهة التضخم قد زاد أيضا من خطر الركود.

أي تنبؤات محددة بالمكان الذي سيكون فيه الاقتصاد حتى بعد عام من الآن يكاد يكون من المقرر أن تكون خاطئة.

لكن بايدن يظهر بعض علامات الانتعاش من حيث التصور العام للقضية.

كان لاستطلاع الإيكونوميست/YouGov انقساما بشكل أساسي بين الناخبين الذين يوافقون على أدائه في الاقتصاد، بنسبة 45%، وعدم الموافقة، بنسبة 46%.