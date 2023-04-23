السعودية تتعهد بمُواصلة الجهود لوقف التصعيد بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - ترتفع الأصوات الدولية لوقف القتال في "السودان"، بعد اعتداء على السفير الأوروبي وهجوم على بعثة دبلوماسية أمريكية، وفي هذا الصدد، بحث وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في الخرطوم.

وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، تلقى "الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأحد، من المُمثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وتم خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المُتنازعة، وإنهاء العُنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، والمُقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه

الشقيق".

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كما تناول الاتصال استعراض آخر المُستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وكانت "السعودية" أعلنت أمس وصول عشرات السعوديين ومواطني دول أخرى بحرًا إلى مدينة جدة، بأول عملية إجلاء مُعلنة من السودان مُنذ اندلاع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وصلت أول سفينة إجلاء من السودان تضم 50 مواطنًا وعددًا من رعايا الدول الشقيقة.