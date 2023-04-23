الأردن يُعلق على اعتقال الاحتلال للنائب عماد العدوان

ياسر رشاد - القاهرة - علقت "وزارة الخارجية الأردنية" على اعتقال سُلطات الاحتلال الإسرائيلي النائب "عماد العدوان"، وذلك في بيان رسمي صدر اليوم الأحد.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية "سنان المجالي"، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تُتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السُلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

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وأضاف المجالي أن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجل الوقوف على حيثيات الموضع ومعالجته بأسرع وقت مُمكن.

وزعمت السُلطات الإسرائيلية اليوم الأحد أنها أحبطت "مُحاولة تهريب أسلحة عبر جسر اللنبي إلى الضفة الغربية كانت بحوزة نائب في البرلمان الأردني".

وذكرت مصادر عبرية أنه "تم ضبط 3 أكياس تضم 12 سلاحًا طويلًا، و270 سلاحًا مُتعرجًا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب"، مُؤكدة أنه لا يتم إجراء تفتيش لأعضاء البرلمان عادة، إلا أن معلومات وردت للجمارك بالتفتيش.