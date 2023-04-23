لافروف يُهاجم الأمريكيين بسبب الصحفيين الروس

ياسر رشاد - القاهرة - شن وزير الخارجية الروسي "سيرجي لافروف"، هجومًا حادًا على الأمريكيين، مُؤكدًا أن موسكو "لن تنسى ولن تُسامح" عدم إصدار تأشيرات دخول أمريكية للصحفيين الروس الذي كانوا ضمن الوفد الروسي المُتجه لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال لافروف لوسائل إعلام في المطار قبيل المُغادرة إلى نيويورك في معرض تعليقه على تقاعس الأمريكيين عن منح تأشيرة للصحفيين الروس: "هذا البلد الذي يُطلق على نفسه أنه الأقوى والأذكى والأكثر حُرية والأكثر عدلًا، قد اعتراه الخوف".

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اعتبر أن الولايات المتحدة فعلت شيئًا غبيًا وقال: "أنا على قناعة بأن الحقيقة (التي ستطرحها روسيا من منبر مجلس الأمن) ستُثير في العالم كله اهتمامًا أكبر بكثير من المعلومات المزعومة والمصفاة التي يُلقيها زملاؤنا الغربيون على رؤوس مشاهديهم

ومستمعيهم وقرائهم".

وأضاف: "والشيء الأهم "كونوا مطمئنين" أننا لن ننسى ولن نسامح".

من جهته، صرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين في المطار أيضًا بأنه لا تُوجد خطط لعقد اجتماع بين لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في نيويورك على هامش فعاليات مجلس الأمن الدولي.

وأفاد: "ليس هُناك خطط من هذا القبيل، عمومًا ليس لدينا أجندة لنبحثها مع الأمريكيين على المستوى الوزاري في الوقت الحالي".

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل، وسيرأس لافروف اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، يومي 24 و 25 أبريل.