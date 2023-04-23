أوكرانيا تُبدي استعدادها للهجوم المُضاد في هذه الحالة

ياسر رشاد - القاهرة -

أبدت "القوات الأوكرانية"، استعدادها لشن الهجوم المُضاد، عندما تتلقى "الأسلحة من الدول الغربية"، حسبما أفاد سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني "أليكسي دانيلوف".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال دانيلوف، في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا الايطالية نُشرت اليوم الأحد: "اليوم يتوقف كُل ذلك على الشُركاء، عندما تصل الأسلحة من جانبهم، سنكون مُستعدين للهجوم المُضاد، أود أن يُظهر الحُلفاء قدرًا أكبر من الاجتهاد "في مسائل توريد السلاح".

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وفي وقت سابق، كتبت صحيفة "واشنطن بوست"، بعد مُراجعة تقييمات المخابرات الأمريكية من وثائق سرية للغاية، أن الولايات المتحدة ترى "أوجه قصور في تشكيل القوات والدعم" للجيش الأوكراني وتعتقد أن الهجوم المُضاد للقوات الأوكرانية لن يُؤدي إلا إلى "مكاسب مُتواضعة على الأرض".

من جانبه، قال الخبير العسكري أندريه ماروتشكو إن القوات الروسية مُستعدة لصد الهجوم المُضاد المحتمل من جانب العدو.

ووفقًا له، تبقى المُهمة الرئيسية للجيش الروسي منع القوات الأوكرانية من حشد كمية كافية من القوات والمُعدات الحربية، ولهذا السبب يدك الجيش الروسي مُستودعات وتجمعات وقوات العدو.

وقد قال الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرج، سابقًا، إنه على الرغم من الكم الهائل من المساعدات التي تم نقلها بالفعل إلى كييف، يحتاج الحلف إلى نقل "المزيد" من الأسلحة إلى أوكرانيا.