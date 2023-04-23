الجاليات الافريقية يمدحون للرسول صلي الله عليه وسلم في ساحة مسجد الأزهر

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل الجاليات الإفريقية، بعيد الفطر المبارك بطقوس وطريقة مميزة تختلف عن الجاليات الأخري.

تقوم بوابة الوفد الإلكترونية، كل عام برصد طقوس

الجاليات الإفريقية المتواجدة في أرض الكنانة، بعيد الفطر المبارك من خلال برنامج عيدك إفريقي الذي يتم بثه عبر الوفد لايف.

بملامحهم السمراء وجلبابهم وعماهم الفريدة الذي يختلف من بلدان إلي أخري، يجتمعون في فجر العيد ويتجهون إلي مساجد وساحات لأداء صلاة العيد.

بصوت عذب ، بدأ الوفود الأفريقية عقب الانتهاء من صلاة العيد، بالمدح والاناشيد النبوية، لرسول صلي الله عليه وسلم، رغم إختلاف الجنسيات واللغات واللكنات واللجهات ولكن تقاربهم الدينية والثقافية، مما يجعلهم يتألقون في المدح والاناشيد.

تحتفل الجاليات الإفريقية، بعيد الفطر المبارك بطقوس وطريقة مميزة تختلف عن الجاليات الأخري.

تقوم بوابة الوفد الإلكترونية، كل عام برصد طقوس

الجاليات الإفريقية المتواجدة في أرض الكنانة، بعيد الفطر المبارك من خلال برنامج عيدك إفريقي الذي يتم بثه عبر الوفد لايف.

بملامحهم السمراء وجلبابهم وعماهم الفريدة الذي يختلف من بلدان إلي أخري، يجتمعون في فجر العيد ويتجهون إلي مساجد وساحات لأداء صلاة العيد.

بصوت عذب ، بدأ الوفود الأفريقية عقب الانتهاء من صلاة العيد، بالمدح والاناشيد النبوية، لرسول صلي الله عليه وسلم، رغم إختلاف الجنسيات واللغات واللكنات واللجهات ولكن تقاربهم الدينية والثقافية، مما يجعلهم يتألقون في المدح والاناشيد.