مُباحثات سعودية قطرية حول الأوضاع في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - خلفت المعارك الشرسة الجارية في "السودان" مُنذ 15 أبريل بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، مقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، وفي هذا السياق، تلقى وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان بن عبد الله" اتصالاً هاتفيًا من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد، هنأ الوزير القطري نجاح عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من مواطني الدول الشقيقة والصديقة، من السودان إلى المملكة، مُعربًا عن شُكره على إجلاء عدد من القطريين.

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كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري

بين الأطراف المُتنازعة وإنهاء العُنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين، وتهدئة التوترات المُتصاعدة في عدد من المواقع الحيوية داخل السودان.

وأعلنت الخارجية السعودية إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا دول شقيقة وصديقة بينهم دبلوماسيون ومسؤولون دوليون من السودان، بعملية نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، بحث وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري

بين الأطراف في الخرطوم.